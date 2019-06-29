В деревне Новая Каплина автоледи сбила 56-летнего мопедиста

56-летний водитель мопеда «Альфа» получил травмы во время аварии с участием автомобиля «ВАЗ-2110» 29 июня в деревне Новая Каплина Жирятинского района.

Само ДТП произошло в восемь вечера на улице Школьной. По данным ГИБДД, 23-летняя автоледи на «ВАЗе» столкнулась с мопедом под управлением 56-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

У пострадавшего открытый оскольчатый перелом левого бедра, множественные ушибы, ссадины мягких тканей головы и лица; его госпитализировали.