Недалеко от Белых Берегов расстреляли внедорожник

30 июня в поселке Белые Берега произошла ужасная история – стреляли по машине с людьми.

Инцидент случился вечером. Как сообщают местные СМИ, стрельбу устроили по внедорожнику. Один человек пострадал, сейчас он в реанимации. Кроме этого, ранили автомобилиста. Есть информация, что он, несмотря на ранение, сам добрался до поселка.

Как рассказали очевидцы, к месту случившегося прибыли медики, правоохранители.

Полиция выясняет причины произошедшего.

Официальных данных пока не было.