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В Погаре перед судом предстанет мужчина, пытавшийся убить экс-сожительницу и ее нового ухажера

Опубликовано Сегодня, 09:38

Суд Погарского района рассмотрит уголовное дело местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Инцидент случился 27 марта 2019 года. Нетрезвый брянец вошел в дом, где застал спящими на диване бывшую гражданскую супругу и своего родного дядю. (Как выяснилось, оба они начали встречаться втайне от обвиняемого). От увиденного он пришел в ярость, поджег спичками куртку и одеяло, затем положил их у дивана. Когда пламя разгорелось, вышел из комнаты. Затем взял металлическую трубу и подпер дверь снаружи, чтобы те не могли выбраться. Свой умысел подозреваемый не смог довести до конца, поскольку потерпевшие самостоятельно спаслись.

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