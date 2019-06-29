В Погаре перед судом предстанет мужчина, пытавшийся убить экс-сожительницу и ее нового ухажера
Суд Погарского района рассмотрит уголовное дело местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Инцидент случился 27 марта 2019 года. Нетрезвый брянец вошел в дом, где застал спящими на диване бывшую гражданскую супругу и своего родного дядю. (Как выяснилось, оба они начали встречаться втайне от обвиняемого). От увиденного он пришел в ярость, поджег спичками куртку и одеяло, затем положил их у дивана. Когда пламя разгорелось, вышел из комнаты. Затем взял металлическую трубу и подпер дверь снаружи, чтобы те не могли выбраться. Свой умысел подозреваемый не смог довести до конца, поскольку потерпевшие самостоятельно спаслись.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития инвестиционной привлекательности региона. Подписи на документе поставили президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Подписание состоялось на VIII Среднерусском экономическом форуме.
На станции Выгоничи Брянского региона Московской железной дороги накануне Дня партизан и подпольщиков открылся вокзальный музей, посвященный легендарной операции по подрыву «Синего моста», проведенной брянскими партизанами в годы Великой Отечественной войны.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы Центра обслуживания потребителей (ЦОП) и пунктов по работе с потребителями (ПРП), которые действуют во всех 27 районах электрических сетей предприятия, за 5 месяцев 2019 года. Личные визиты потребителей в ЦОП и ПРП Брянскэнерго - один из способов связи клиентов и сетевой организации.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.