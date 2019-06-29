В Карачеве 5-летний велосипедист угодил под колеса авто Mercedes-Benz

30 июня в Карачеве произошла авария с авто Mercedes-Benz и велосипедом, в итоге пострадал 5-летний мальчик.

Инцидент случился в два часа дня на улице 50 лет Октября. Как сообщили в отделе ГИБДД, 45-летний автомобилист на машине Mercedes-Benz ехал в сторону Брянска и сбил 5-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшего ушибы мягких тканей головы, рук и ног. Врачи, назначив лечение, отпустили его домой.

Напомним, на Московском проспекте в Брянске в аварии с иномарками ранена 6-месячная девочка.