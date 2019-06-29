В Брянске доставщик суши пострадал от «заказчика»

В течение минувшей недели в Брянской области жертвой мошенников стали 20 человек, лишившись более 700 тыс рублей, среди пострадавших оказался 21-летний житель Советского района.

Молодой человек работает развозчиком суши. Ему позвонил клиент, который назвался крупным бизнесменом. «Заказчик» сослался на сильную занятость и попросил парня пополнить ему через терминал телефонный номер на 3 тыс 600 рублей. Вернуть эту сумму обязался во время оплаты еды, кроме этого, пообещал хорошие чаевые за услугу. Когда потерпевший прибыл по адресу, выяснилось – его обманули, поскольку заказ никто не совершал, а бизнесмена с такими данными вообще не было.