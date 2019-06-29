На трассе «Брянск-Новозыбков» Hyundai протаранил трактор

19-летняя пассажирка авто Hyundai Getz 30 июня получила травмы во время ДТП с участием трактора «Беларус» на трассе «Брянск-Новозыбков».

У пострадавшей врачи диагностировали множественные резаные раны лица и шеи; ее отпустили с назначением лечения.

Сама авария случилась в 14:50 на 12-м километре упомянутой дороги в Брянском районе.

В отделе ГИБДД пояснили, 69-летняя пенсионерка, управляя авто Hyundai Getz, ехала со стороны Брянска в Новозыбков.

При проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора врезалась в трактор «Беларус», за рулем которого находился 29-летний водитель.

Напомним, 12 июня на трассе «Орел-Смоленск» в Брянском районе 33-летняя женщина-водитель иномарки Hyundai Getz получила травмы во время ДТП.