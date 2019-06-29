В брянском «ОКБ по теплогенераторам» сотрудникам задолжали 3,7 млн рублей
Прокуратура Володарского района проверила, насколько соблюдается трудовой закон в ООО «ОКБ по теплогенераторам».
Как показала проверка, 63 сотрудника бюро не получили зарплату за январь-февраль 2019 года на сумму 3,7 млн рублей.
Прокурор инициировал уголовное преследование директора фирмы по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Советский следком возбудил уголовное дело.
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Банк УРАЛСИБ - лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Финансовая грамотность и открытость»
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития инвестиционной привлекательности региона. Подписи на документе поставили президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Подписание состоялось на VIII Среднерусском экономическом форуме.
На станции Выгоничи Брянского региона Московской железной дороги накануне Дня партизан и подпольщиков открылся вокзальный музей, посвященный легендарной операции по подрыву «Синего моста», проведенной брянскими партизанами в годы Великой Отечественной войны.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы Центра обслуживания потребителей (ЦОП) и пунктов по работе с потребителями (ПРП), которые действуют во всех 27 районах электрических сетей предприятия, за 5 месяцев 2019 года. Личные визиты потребителей в ЦОП и ПРП Брянскэнерго - один из способов связи клиентов и сетевой организации.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.