Брянца в деревне Долботово ожидали неприятности

Брянские правоохранители предъявили обвинение в краже 52-летнему жителю села Савостьяны.

По части 2 ст. 158 УК РФ «Кража» ему грозит до пяти лет.

В полицию с заявлением о краже обратился 79-летний житель деревни Долботово Погарского района. Он рассказал, что пару дней был в гостях у родственницы. Пока отсутствовал, в его усадьбу пробрался неизвестный и похитил из незапертого сарая столярные инструменты.

Вскоре сотрудники полиции задержали ранее судимого 52-летнего мужчину. Он во всем сознался, объяснив, что сбыл украденное в соседней деревне за несколько сотен рублей, которые сразу же потратил на алкоголь.

Инструменты вернули законному владельцу.