Подозреваемый в краже банковской карты задержан в Брянске

Брянская полиция предъявила обвинение в мошенничестве 38-летнему мужчине, жителю Клинцовского района.

По ч. 2 ст. 159. 3 УК РФ ему «светит» до пяти лет.

По материалам следствия, 37-летний житель Клинцовского района о том, что пропала карта, узнал не сразу. Некоторое время поискав ее в разных комплектах одежды, он пошел в банк, где ему сообщили о последних операциях. Как выяснилось, в течение нескольких дней кредиткой расплачивались за покупки в различных магазинах райцентра.

Сыщики провели расследование и вскоре задержали самого подозреваемого – 38-летнего мужчину, у которого ранее не было проблем с законом. Он сознался: нашел карту на улице и сразу решил проверить первой покупкой, есть ли деньги на счете. Когда это сделал, уже не мог остановиться, пока не потратил все средства, а это 5 тыс 650 рублей.

Подозреваемый возместил ущерб.