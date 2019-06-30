Под Унечей случилось серьезное ДТП с фурой и маршруткой, есть погибшие - соцсети

Смоленская полиция завела уголовное дело на 29-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков в значительном размере.

Банк УРАЛСИБ стал победителем X Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Банк, услуги для юридических лиц» в номинации «Финансовая грамотность и открытость».

С 27 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,7% годовых и распространяется на следующие программы:

Починковская полиция завела уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном сбыте запрещенных веществ.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

Инцидент случился днем, об этом рассказали в одной из соцсетей очевидцы. На дороге столкнулись фура и маршрутка Mercedes-Benz. После происшествия большегруз перегородил трассу. Как сообщили свидетели, в аварии погибли два человека.

1 июля в Унечском районе произошла серьезная авария с участием большегруза и маршрутки, погибло несколько человек.

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