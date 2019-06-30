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Прокуратура заинтересовалась ДТП под Унечей

Опубликовано Вчера, 16:15

Прокуратура Брянской области проводит проверку в связи с аварией, которая 1 июля произошла на 144-м километре трассы в Унечском районе.

И.о. прокурора даст оценку соблюдению индивидуальным предпринимателем, которому принадлежит микроавтобус, установленных правил перевозки пассажиров, а также органу контроля, выдавшему перевозчику  соответствующую лицензию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, микроавтобус столкнулся с двигающейся во встречном направлении грузовой автомашиной с прицепом.

Причины ДТП выясняются.

На месте работают оперативные службы, с участием территориального прокурора проводятся проверочные мероприятия.

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