В Красногорском районе во время пожара пострадал один человек
2 июля в селе Фошное Красногорского района случился пожар, на место выезжали спасатели 27-й части и ДПК «Коляды» на двух автоцистернах.
Информация дежурному управления МЧС поступила в 04:35. Через 20 минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, горел частный жилой дом размером 5х10.
В тушении задействовали два ручных ствола. В 05:08 пламя локализовали, в 05:15 ликвидировали.
«Есть пострадавший. Причина устанавливается», - объяснили в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, в селе Ковшовка полыхала частная дача.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по организации услуги «Виртуальный ЦОД» для компании «Абамет» – крупного поставщика металлообрабатывающего оборудования для машиностроительной индустрии России. Цифровой провайдер предоставил заказчику в аренду вычислительные ресурсы для развертывания корпоративной инфраструктуры – ERP/CRM-систем и бухгалтерии на 1С. Компания также обеспечила виртуальную настройку и тестирование корпоративной телекоммуникационной сети клиента.
На железнодорожном переезде 400 км станции Синезёрки Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Посвященное этому событию торжественное мероприятие прошло в Брянском районе электрических сетей (РЭС) филиала, который является пилотным проектом по цифровизации сетей энергопредприятия.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.