На Никитина в Брянске 19-летний парень на авто Volkswagen расшиб девушке голову

Банк УРАЛСИБ стал победителем X Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Банк, услуги для юридических лиц» в номинации «Финансовая грамотность и открытость».

С 27 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,7% годовых и распространяется на следующие программы:

Починковская полиция завела уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном сбыте запрещенных веществ.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

47-летняя жительница Смоленского района, главный бухгалтер одной из местных организаций, предстанет перед судом за мошенничество.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 22-летнего местного жителя, студента одного из вузов, который подозревается в мошенничестве.

Само ДТП случилось в 21:45. Как сообщили в отделе ГИБДД, 19-летний молодой человек на иномарке Volkswagen Passat ехал со стороны улицы Пушкина на 2-ю Мичурина и сбил 21-летнюю гражданку, перебегавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

21-летняя девушка 1 июля получила травмы, угодив под колеса автомобиля Volkswagen Passat в Брянске на улице Никитина.

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