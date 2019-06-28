На Никитина в Брянске 19-летний парень на авто Volkswagen расшиб девушке голову
21-летняя девушка 1 июля получила травмы, угодив под колеса автомобиля Volkswagen Passat в Брянске на улице Никитина.
Врачи поставили пострадавшей диагноз «сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, левого локтевого сустава и ссадины ног», назначили лечение и отпустили домой.
Само ДТП случилось в 21:45. Как сообщили в отделе ГИБДД, 19-летний молодой человек на иномарке Volkswagen Passat ехал со стороны улицы Пушкина на 2-ю Мичурина и сбил 21-летнюю гражданку, перебегавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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