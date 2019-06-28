В Белых Берегах водитель выбил зубы лежащей на асфальте девушке

В ночь на 2 июля в поселке Белые Берега Фокинского района случилась авария с участием легковушки, во время которой пострадала 21-летняя девушка.

Об этом происшествии сообщил паблик одной из соцсетей. Свидетель рассказал, водитель на легковой машине наехал на находившуюся на асфальте гражданку. В итоге она получила черепно-мозговую травму с потерей зубов верхней челюсти и ушиб грудной клетки.

В данный момент, по словам автора поста, потерпевшая в реанимации одной из больниц города.

Очевидец утверждает, по всей видимости, девушка переходила дорогу в темноте, споткнулась об яму.

«Хочется обратиться к дорожникам с убедительной просьбой привести наши дороги в надлежащее состояние», - поделился местный житель.