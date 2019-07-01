В Брянске на Некрасова 33-летний велосипедист врезался в иномарку

33-летний водитель велосипеда 2 июля получил травмы во время аварии с участием автомобиля Hyundai Santa Fe на улице Некрасова в областном центре.

Инцидент случился в 08:05. По предварительным данным, 33-летний ввелосипедист ехал со стороны улицы Дуки на Калинина и врезался в остановившийся впереди автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 33-летнего мужчины.

У пострадавшего рвано-ушибленная рана подбородка; врачи его отпустили с назначением лечения.

Напомним, 30 июня в Карачеве произошло ДТП с Mercedes-Benz и велосипедом, в итоге пострадал 5-летний мальчик.