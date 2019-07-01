В Брянске на улице Тельмана автомобиль провалился в яму

3 июля в областном центре на улице Тельмана случилась неприятная история – один из автомобилистов провалился в яму.

Об этом сообщили в соцсетях.

По словам Алексея Трунова, машина угодила колесом в выбоину глубиной полметра. От этого треснуло крепление бампера.

«Новостройка, ул.Тельмана, парковка рядом с домом 66/4. Следующая яма перед машиной глубиной 600 мм уходит в асфальт по диагонали минимум на 1,5 метра. Будьте осторожны!» - предупредил других водителей брянец.