На Володарке произошло ДТП с фургоном и легковым авто

Авария с участием фургона и легковой машины 3 июля случилась на пересечении улиц Никитина и Пушкина, об этом сообщили в одной из соцсетей.

По рассказам свидетелей, от удара оба транспорта получили механические повреждения. Неизвестно, были ли в аварии пострадавшие.

Официальных данных о происшествии не поступало.

Напомним, 2 июня в Бежицком районе Брянска на улице Бурова случилась авария с участием легкового автомобиля и «Газели».