В Рогнединском районе сосед отомстил даме за сломанный инструмент

Брянские правоохранители завели уголовное дело на ранее судимого 59-летнего мужчину, который подозревается в краже.

По части 3 статьи 158 УК РФ ему грозит до шести лет.

Согласно версии следствия, у 35-летней жительницы села Вороново Рогнединского района пропал с веранды дома бензотриммер. Исчезновение было замечено вечером. Однако, по словам потерпевшей, преступление могли совершить и в ночь накануне, так как входную дверь она не запирала.

На раскрытие кражи ушло менее двух дней.

Похищенное изъяли у соседа, последний объяснил: решил отомстить за то, что ее сын взял попользоваться и сломал принадлежащий ему бензотриммер.