В селе Комягино почти час тушили жилой дом
4 июля в селе Комягино Жирятинского района произошло возгорание, на помощь были вызваны спасатели 23-й части и ГПС «Воробейня» на двух автоцистернах.
Информация о пожаре поступила дежурному МЧС в 03:16, через шесть минут бригады спасателей прибыли по адресу. Как оказалось, горел частный жилой дом размером 6х12 метров.
В тушении использовали ручной ствол.
В 04:10 пламя локализовали, в 04:20 ликвидировали.
Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.
Напомним, в Советском районе полыхало подсобное помещение.
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