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В селе Комягино почти час тушили жилой дом

Опубликовано Сегодня, 09:09

4 июля в селе Комягино Жирятинского района произошло возгорание, на помощь были вызваны спасатели 23-й части и ГПС «Воробейня» на двух автоцистернах.

Информация о пожаре поступила дежурному МЧС в 03:16, через шесть минут бригады спасателей прибыли по адресу. Как оказалось, горел частный жилой дом размером 6х12 метров.

В тушении использовали ручной ствол.

В 04:10 пламя локализовали, в 04:20 ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.

Напомним, в Советском районе полыхало подсобное помещение.

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