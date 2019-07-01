В Баренцовом море на подводной лодке во время пожара погиб еще один брянец

Уроженец поселка Климово Брянской области, капитан второго ранга Сергей Данильченко погиб во время пожара, который случился на подводной научно-исследовательской лодке в Баренцовом море.

Как сообщают СМИ, Сергей был хорошо знаком с капитаном второго ранга Дмитрием Соловьевым, еще одним уроженцем Брянщины, находившимся на борту во время трагедии.

Напомним, Соловьев спас жизнь гражданскому специалисту, а сам отравился угарным газом.

Про Сергея Данильченко известно то, что он получил образование в Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. Макарова во Владивостоке. Его наградили орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. У него остались жена и дочь.

Редакция сайта «Город 32» приносит соболезнования родственникам погибших.