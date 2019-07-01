Около Кургана Бессмертия в Брянске два легковых авто не поделили дорогу

Авария с участием двух легковых машин 4 июля случилась в Советском районе Брянска на пересечении улиц Бежицкая и Крахмалева, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Как объяснили очевидцы, от удара оба транспорта получили механические повреждения. В аварии обошлось без пострадавших.

Причину ДТП установят специалисты. Официальных данных не поступало.

Напомним, на улице Бурова в Брянске не разъехались «Газель» и легковушка.