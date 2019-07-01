На Ульянова в Брянске 18-летний парень на Suzuki сбил насмерть 67-летнего пенсионера

67-летний пенсионер 3 июля получил смертельные травмы, угодив под колеса автомобиля Suzuki Liana на улице Ульянова в Брянске.

Само ДТП случилось в 18:25. По предварительным данным, 18-летний автомобилист на Suzuki Liana ехал со стороны 3 Интернационала на Литейную и сбил пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 67-летнего гражданина.

Напомним, на Никитина в Брянске 19-летний парень на авто Volkswagen расшиб девушке голову.