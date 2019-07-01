Около Советского рынка странный полуголый брянец показал причинное место

Жительница Брянска рассказала в одной из соцсетей шокирующую историю, связанную со странным полуобнаженным мужчиной, все произошло около Советского рынка.

Дама объяснила, прогуливалась со своим ребенком, и вдруг в районе гаражей возник незнакомец, который, увидев ее, стал раздеваться и показывать свои интимные части организма.

Заметив произошедшее, горожанка не растерялась и сняла все на камеру телефона. Такой поворот событий эксгибиционисту не пришелся по душе, и он решил спрятать лицо под одеждой.

Жители Брянска активно обсудили пост с фото в сети.

По словам Татьяны Гурицы, в подобных случаях надо вызывать полицию, поскольку из странных граждан получаются зачастую маньяки.