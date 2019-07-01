Житель Брянска угодил в колонию за смертельную аварию

19-летний житель Фокинского района, совершивший смертельное ДТП, приговорен на два с половиной года к колонии общего режима.

Кроме этого, суд лишил его на два года прав. Документ вступил в законную силу.

По материалам следствия, инцидент случился ночью 25 ноября 2018 года. Водитель авто Nissan Tiana двигался по Московскому проспекту с превышением скорости (до 142 километров в час) и сбил парня, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу.

Сочтя приговор несправедливым, адвокат осужденного оспорил его в апелляционном порядке, но там жалобу отклонили, и оставили все без изменений.