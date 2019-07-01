Житель Брянска угодил в колонию за смертельную аварию
19-летний житель Фокинского района, совершивший смертельное ДТП, приговорен на два с половиной года к колонии общего режима.
Кроме этого, суд лишил его на два года прав. Документ вступил в законную силу.
По материалам следствия, инцидент случился ночью 25 ноября 2018 года. Водитель авто Nissan Tiana двигался по Московскому проспекту с превышением скорости (до 142 километров в час) и сбил парня, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу.
Сочтя приговор несправедливым, адвокат осужденного оспорил его в апелляционном порядке, но там жалобу отклонили, и оставили все без изменений.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
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