На Бежицкой в Брянске дама на авто Skoda протаранила Opel

Авария с участием автомобилей Skoda Rapid и Opel Zafira произошла в областном центре на улице Бежицкой, в итоге пострадала дама из первой иномарки.

Инцидент случился в 20:30. Как сообщили в отделе ГИБДД, 36-летня автомобилистка на иномарке Skoda Rapid ехала по 1-му Городищенскому переулку. Во время поворота на Бежицкую не уступила дорогу и врезалась в Opel Zafira под управлением 48-летнего водителя.

У автоледи из Skoda Rap - ушиб мягких тканей лица и головы, шейного отдела позвоночника, правого лучезапястного сустава; врачи отпустили ее с назначением лечения.