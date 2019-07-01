В Брянске на Московском проспекте 61-летнего пенсионера сбил водитель Fiat

Смоленская полиция завела уголовное дело на 22-летнего местного жителя, студента одного из вузов, который подозревается в мошенничестве.

Ельнинском районе прошли мероприятия, приуроченные ко Дню партизан. Такие акции, которые проходят в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений», уже давно стали традиционными. Ежегодно в них принимают участие партийцы, поисковики, родственники солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, местные жители.

В Смоленском регионе Московской железной дороги на станциях Смоленск, Вязьма и Рославль на круглосуточном дежурстве находятся три пожарных поезда. Они предназначены для ликвидации пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских и лесных пожаров.

Филиал "Россети Центр Смоленскэнерго" подвел итоги конкурса на «Лучший научный проект» среди научных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей кафедры «Электроэнергетические системы» филиала «Национального исследовательского университета МЭИ» в г. Смоленске.

3 июля в поселке Ершичи на улице Есенина произошло возгорание, на тушение выезжали семь огнеборцев 30-й и 85-й частей.

23-летний ранее судимый парень снова решил вспомнить старое «ремесло» и совершил попытку кражи из соседнего дома; молодой человек задержан, ему грозит срок.

Другие новости по теме:

Другие новости по теме:

Само ДТП произошло в 15:05. По предварительным данным, 41-летний автомобилист на машине Fiat Ducato ехал со стороны Дзержинского на улицу Менжинского и сбил 61-летнего пешехода.

У пострадавшего врачи диагностировали перелом поперечного отростка поясничного отдела позвоночника, ушибленную рану правой брови; его госпитализировали.

3 июля в областном центре на Московском проспекте случилась авария с участием иномарки Fiat Ducato, ранен 61-летний мужчина.

Актуальные темы

Новости партнёров

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер Система «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который проходил в Российской Федерации с 27 мая по 1 июля. Для сдачи экзаменов основного периода в 2019 году было задействовано около 51 тыс.

Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится в июле Корректировки коснутся Комаричского, Суземского и Жуковского направлений.В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

В Брянскэнерго стартовал трудовой сезон студотрядов – 2019В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» открылся шестой сезон студенческих энергетических отрядов (СЭО). Посвященное этому событию торжественное мероприятие прошло в Брянском районе электрических сетей (РЭС) филиала, который является пилотным проектом по цифровизации сетей энергопредприятия.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

