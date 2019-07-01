В поселке Большое Полпино во время «тройного» ДТП пострадал мотоциклист

4 июля в поселке Большое Полпино произошла авария с участием мотоцикла Racer 250, а также двух автомобилей Volkswagen Passat и «ВАЗ-217030», в итоге ранен 39-летний водитель двухколесного транспорта.

Само ДТП случилось в 08:10 на Инженерной. По данным ГИБДД, 39-летний мотоциклист ехал по 2-му перелку Шмидта на Инженерную и, не уступив дорогу, врезался в Volkswagen Passat под управлением 31-летнего водителя.

После этого мотоцикл Racer 250 столкнулся с «ВАЗом-217030» под управлением 28-летнего водителя.

У пострадавшего мужчины на мотоцикле закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней тяжести, перелом ребер, костей таза; его госпитализировали.