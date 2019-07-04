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В Жуковском районе после ДТП госпитализировали водителя «ВАЗа»

Опубликовано Сегодня, 17:47

5 июля в Жуковском районе произошла авария с автомобилем «ВАЗ-21213», в итоге пострадал водитель.

Инцидент случился около 07:50 на четвертом километре трассы «Орел-Брянск-Смоленск-Вщиж».

Как объяснили в ГИБДД, 71-летний автомобилист ехал в деревню Вщиж, не справившись с управлением, вылетел на обочину, где врезался в камень.

У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма; его госпитализировали.

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