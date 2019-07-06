На трассе «Обход Брянска» в аварии пострадал 21-летний парень

Ельнинском районе прошли мероприятия, приуроченные ко Дню партизан. Такие акции, которые проходят в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений», уже давно стали традиционными. Ежегодно в них принимают участие партийцы, поисковики, родственники солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, местные жители.

В Смоленском регионе Московской железной дороги на станциях Смоленск, Вязьма и Рославль на круглосуточном дежурстве находятся три пожарных поезда. Они предназначены для ликвидации пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских и лесных пожаров.

Филиал "Россети Центр Смоленскэнерго" подвел итоги конкурса на «Лучший научный проект» среди научных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей кафедры «Электроэнергетические системы» филиала «Национального исследовательского университета МЭИ» в г. Смоленске.

3 июля в поселке Ершичи на улице Есенина произошло возгорание, на тушение выезжали семь огнеборцев 30-й и 85-й частей.

23-летний ранее судимый парень снова решил вспомнить старое «ремесло» и совершил попытку кражи из соседнего дома; молодой человек задержан, ему грозит срок.

За пять месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» выявил 146 случаев безучетного и бездоговорного потребления. В результате было пресечено хищений электроэнергии на сумму больше 16,936 миллионов рублей.

Само ДТП произошло в 13:20 на 26-м километре дороги «Обход Брянска». По данным ГИБДД, 21-летний молодой человек на отечественной машине ехал со стороны Дятькова в Орел. Не справившись с управлением, врезался в электроопору на левой обочине.

У пострадавшего врачи диагностировали перелом левого бедра со смещением, перелом ребер слева, тупую травму живота; его госпитализировали.

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