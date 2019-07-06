В Стародубском районе не удался банный день

7 июля в селе Меленск Стародубского района произошел пожар, на тушение которого выезжали спасатели 44-й части и ЛПС «Ильбово».

Информация о возгорании поступила в 10:52. Через 20 минут огнеборцы были на месте. Как оказалось, горела кровля и стена частной бани размером 3х6 метров.

В тушении использовали ручной ствол.

В 11.25 пламя локализовали, в 11.43 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.