В Навле полыхал легковой автомобиль

8 июля в Навле на улице Красных Партизан случился пожар, на место выезжали сотрудники МЧС 31-й части на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 02:50. Через пять минут спасатели прибыли по адресу. Как оказалось, горел моторный отсек легковушки. В тушении использовали ручной ствол.

В три часа ночи пламя локализовали, еще за пять минут ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.

Напомним, в Советском районе горел частный гараж.