Рязанский бизнесмен провернул в Брянске аферу на 23, 4 млн рублей

49-летний житель Рязани проведет пять лет в исправительной колонии общего режима за то, что на территории Брянска совершил крупное мошенничество.

Помимо этого, его оштрафовали ан 500 тыс рублей.

Как выяснили суд, генеральный директор фирмы с февраля по декабрь 2017 года обманул в Брянске на 23, 4 млн рублей коллег. Он подписал с четырью фирмами и одним частным предпринимателем договора о поставке нефтепродуктов, однако обязательства не выполнил.

Вину осужденного адвокат бизнесмена посчитал недоказанной и обжаловал приговор. Также жалобы подали и сами потерпевшие, посчитавшие, что наказание для бизнесмена слишком мягкое.

В апелляционной инстанции приговор оставили без изменений, он уже вступил в законную силу.