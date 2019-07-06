ДТП на улице Красной в Брянске: пострадал водитель Renault

7 июля в областном центре на улице Красной случилась авария с участием автомобилей Opel Vectra и Renault Duster, ранен 37-летний водитель.

Инцидент произошел около шести вечера. Как объяснили в отделе Госавтоинспекции, 31-летний водитель Opel Vectra ехал по Красной в сторону улицы Клары Цеткин. При повороте налево, к дому 10б, столкнулся с Renault Duster под управлением 37-летнего водителя.

От удара последняя иномарка наехала на бордюр, а потом врезалась в дерево и электроопору.

Врачи диагностировали у мужчины из Renault Duster резаную рану левого предплечья, его отпустили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.