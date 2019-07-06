В Брянске «предприимчивый» водитель «навел порядок» на рабочем месте

Брянская полиция завела уголовное дело на 58-летнего местного жителя, который подозревается в присвоении топлива.

По ч. 1 статьи 160 УК РФ ему грозит до двух лет.

К правоохранителям обратился руководитель службы охранного предприятия, который рассказал о том, что во время бухгалтерской проверки обнаружено похищение 90 литров дизельного топлива.

Вскоре выяснилось, что кражу мог совершить один из водителей организации. Мужчина вину признал и объяснил, что в течение трех месяцев понемногу сливал горючее с рабочей машины.

Украденное топливо, которое хранилось в гараже подозреваемого, уже возвращено законному хозяину.