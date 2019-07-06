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На трассе «Орел-Брянск-Смоленск-Деньгубовка» ранен 14-летний велосипедист

Опубликовано Сегодня, 16:22

6 июля на дороге «Орел-Брянск-Смоленск-Деньгубовка» произошла авария с участием автомобиля «УАЗ-396255» и велосипеда, в итоге пострадал водитель двухколесного транспорта.

Инцидент случился в 18:30 на пятом километре упомянутой трассы в Дубровском районе.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 47-летний автомобилист на машине «УАЗ-396255» ехал со стороны поселка Сеща в Деньгубовку и сбил 14-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по своей полосе движения.

В результате подростка доставили в отделение «Дубровской ЦРБ», где ему поставили диагноз «ушибы и гематомы мягких тканей лица, левого коленного сустава, повреждения связок левого лучезапястного сустава», его отпустили с назначением лечения.

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