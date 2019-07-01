В Брянской области зарегистрировано семь случаев бешенства среди животных

Семь случаев бешенства с начала 2019 года зафиксировали на Брянщине.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, это в три раза меньше, чем в прошлом году за такой же период.

В Стародубском, Новозыбковском, Клинцовском, Красногорском, Брянском районах в шести случаях это заболевание обнаружили у собак и кошек.

В Суземском районе была выявлена бешеная енотовидная собака. По словам специалистов, все эти домашние животные заразились после контакта с представителями дикой фауны.