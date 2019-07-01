На площади Партизан в Брянске случилась авария с автобусом

9 июля в областном центре на площади Партизан произошло ДТП с автобусом и легковушкой, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария случилась около восьми вечера. На опубликованном пользователем Денисом Райским фото видно, что в результате происшествия у автобуса оторвало бампер. Повреждения получил и легковой автомобиль.

Информации о ДТП из официальных источников не поступало.