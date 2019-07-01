В Брянском районе тушили легковой автомобиль

10 июля в Брянском районе случился пожар, на место были вызваны сотрудники МЧС 33-й и второй частей на двух автоцистернах.

Информация дежурному поступила в 05:06. За 11 минут спасатели приехали по адресу. К тому времени на улице Октябрьской поселка Отрадное огонь полностью охватил легковушку.

В гашении задействовали ручной ствол.

В 05:21 пламя было локализовано, еще за две минуты его ликвидировали.

Обошлось без пострадавших.