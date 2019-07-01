В Новозыбкове на пожаре пострадал один человек

10 июля в селе Перевоз на улице Верхней случилось возгорание, во время которого пострадал человек.

Происшествие произошло 08:40. Через 12 минут на помощь прибыли огнеборцы 16-й части на двух автоцистернах. К тому времени пламенем была охвачена комната в частном жилом доме размером 5х8 метров.

За четыре минуты огонь погасили, в течение еще пяти - ликвидировали.

«Есть пострадавший. Причину выясняют», - объяснили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, 12 мая в селе Кулаги Суражского района произошло возгорание, тоже пострадал один человек.