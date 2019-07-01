Под Навлей случилось страшное ДТП с тягачом и иномаркой

9 июля в Навлинском районе на дороге МЗ «Украина» произошла серьезная авария с иномаркой и тягачом, об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

Инцидент случился около поселка Клюковники. На опубликованном в соцсети Андреем Махониным фото видно, что у автомобиля смяло всю переднюю часть, а также вырвало мотор. По словам свидетелей, легковушка столкнулась с тягачом.

В ДТП обошлось без пострадавших.

Официальных данных не поступало.

Напомним, на Романа Брянского произошло ДТП с легковушками.