В Унече горела баня

10 июля в Унече на улице Мичурина произошел пожар, на помощь были вызваны спасатели 39-й части.

Дежурный МЧС получил информацию о возгорании в 20:04. Через минуту огнеборцы на двух автоцистернах прибыли по адресу. К тому времени в частной бане размером 6х3 горел потолок.

В 20:09 пламя локализовали, еще через шесть минут ликвидировали.

В происшествии обошлось без пострадавших.