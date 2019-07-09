На трассе «Погар-Стародуб» автомобилист на BMW X6 покалечил спину

10 июля в Стародубском районе случилась авария с участием автомобиля BMW X6, пострадал 54-летний водитель.

Инцидент произошел в 12:50 на 27-м километре дороги «Погар-Стародуб». По данным ГИБДД, мужчина на BMW X6 слетел на левую обочину и опрокинулся.

У водителя автомобиля BMW X6 компрессионный перелом поясничного тела L1, повреждение спинного мозга, ссадины лица; сейчас он в больнице.