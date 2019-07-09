Брянец, осужденный за кастет, совершил еще одно преступление

Суд Дубровского района приговорил к полутора годам колонии строгого режима за незаконное изготовление холодного оружия и уклонение административного надзора 46-летнего местного жителя.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам расследования, брянец, которому установили админнадзор – запретили с десяти вечера до шести утра находится за пределами дома, в январе-феврале 2019 года самовольно покинул место жительства и уехал в Смоленскую область.

Помимо этого, он в сентябре 2018 года изготовил холодное оружие - кастет, который относится к оружию ударно-раздробляющего действия.