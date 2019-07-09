В Брянске будут судить двоих жителей Ивановской области и парня из Армении

Советский райсуд рассмотрит уголовное дело двоих жителей Ивановской области 28 и 24 лет, а также 22-летнего гражданина Армении, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотиков.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств», ч.3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Согласно версии расследования, история продолжалась с января по февраль 2019 года. Члены организованной группы распространяли запрещенные вещества с помощью «закладок». Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 13 граммов синтетических наркотиков.