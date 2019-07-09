В Брянске будут судить двоих жителей Ивановской области и парня из Армении
Советский райсуд рассмотрит уголовное дело двоих жителей Ивановской области 28 и 24 лет, а также 22-летнего гражданина Армении, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотиков.
Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств», ч.3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
Согласно версии расследования, история продолжалась с января по февраль 2019 года. Члены организованной группы распространяли запрещенные вещества с помощью «закладок». Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 13 граммов синтетических наркотиков.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» выступил стратегическим партнёром масштабного турнира по игре World of Tanks, который прошёл 7 июля одновременно на трёх киберспортивных аренах в Брянске, Орле и Смоленске.
Брянский регион Московской железной дороги присоединился к Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности. На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский железнодорожники поздравили пассажиров, раздав им открытки с изображением главного символа торжества – ромашки. Открытку можно заполнить и отправить по почте родным и близким людям.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие работники энергопредприятия и впервые члены студенческих энергетических отрядов (СЭО), несущие трудовую вахту на энергообъектах Брянскэнерго. Всего в акции приняли участие более 50 человек.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.