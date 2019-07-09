В Брянске около «Командора» не разъехались легковушки

11 июля в областном центре около торгового центра «Командор» произошла авария с участием двух иномарок, об этом сообщили в одной из соцсетей очевидцы.

Инцидент случился около двух часов дня. От удара у обеих машин разбита передняя часть. Неизвестно, были ли в аварии пострадавшие.

Официальных сведений о ДТП не поступало.

Напомним, под Навлей случилось страшное ДТП с тягачом и иномаркой.