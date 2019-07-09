На трассе «Мглин-Сураж» «ВАЗ» сбил 38-летнего мужчину

Десногорская полиция завела уголовное дело на 36-летнего мужчину, который подозревается в нанесении побоев супруге.

Какие цели стоят перед Общественной палатой нового созыва? Пути сотрудничества власти и общества наметили на первом заседании VI состава Общественной палаты Смоленской области. В нем принял участие губернатор Алексей Островский.

В Гагарине в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» подвели итоги открытого регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго*» уже второй год подряд работает сразу два студенческих строительных отряда. Один из них состоит из студентов профильных специальностей средних профессиональных учебных заведений Смоленской области (стройотряд «Феникс») - Смоленский политехнический техникум, Ярцевский индустриальный техникум, Рославльский многопрофильный колледж, Сафоновский Филиал АПО, Вяземский политехнический техникум, Вяземский железнодорожный техникум. Всего в отряде 23 студента.

На железнодорожных переездах в границах Смоленского региона МЖД в первом полугодии 2019 года произошло 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным, одно из них – со смертельным исходом: погибло два человека, еще один – пострадал. Количество ДТП осталось на уровне прошлого года.

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев 2019 года.

Само ДТП произошло в 19:40 на 10-м километре трассы «Мглин-Сураж». По предварительным данным, 28-летний парень на «ВАЗе 21053» двигался в Сураж и сбил 38-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части.

У пострадавшего закрытый перелом левой голени со смещением, ушибленная рана головы, его госпитализировали.

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