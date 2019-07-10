Злоумышленник, совершивший в Брянске преступление на 300 тыс с лишним, задержан в столице
Ранее судимый житель Северной Осетии может провести ближайшие шесть лет в тюрьме, его обвиняют в краже на сумму в 342 тыс рублей.
36-летняя потерпевшая рассказала полицейским, была на работе, а в это время из ее жилья неизвестный похитил крупную сумму и драгоценности.
Личность подозреваемого установили с помощью ДНК-экспертизы – ее провели благодаря капле крови, которую вор оставил на подоконнике, где порезался об торчащий осколок стекла, когда пробирался в дом через окно.
Сам злоумышленник был задержан в Москве - там он тоже совершил кражу.
Похищенное мужчина не смог вернуть, потому что сдал в ломбард, деньги ж потратил.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
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