Злоумышленник, совершивший в Брянске преступление на 300 тыс с лишним, задержан в столице

Ранее судимый житель Северной Осетии может провести ближайшие шесть лет в тюрьме, его обвиняют в краже на сумму в 342 тыс рублей.

36-летняя потерпевшая рассказала полицейским, была на работе, а в это время из ее жилья неизвестный похитил крупную сумму и драгоценности.

Личность подозреваемого установили с помощью ДНК-экспертизы – ее провели благодаря капле крови, которую вор оставил на подоконнике, где порезался об торчащий осколок стекла, когда пробирался в дом через окно.

Сам злоумышленник был задержан в Москве - там он тоже совершил кражу.

Похищенное мужчина не смог вернуть, потому что сдал в ломбард, деньги ж потратил.