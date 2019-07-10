Жителя Новозыбкова на парковке у дома ждала неприятность

27-летний уроженец села Старый Ропск, ранее судимый за имущественные преступления, снова стал на неверный путь и совершил угон, потерпевшим оказался 31-летний мужчина из Новозыбкова; подозреваемый в отделении, заведено уголовное дело.

Брянец приехал с работы и оставил на ночь на парковке около дома свой «ВАЗ 21074». Машина была без сигнализации. Утром мужчина обнаружил пропажу.

Полиция провела расследование, вскоре транспорт нашли со следами ДТП на городской улице. Выяснилось, что злоумышленник не справился с управлением, затем бросил авто и скрылся.

Вор был установлен в течение трех недель. Под подозрение попал 27-летний парень из Старого Ропска. Во время допроса он признал вину, объяснив, что хотел покататься с ветерком, но не хватило опыта.

Позже установили, что он также причастен к краже паспорта у 54-летнего жителя Новозыбкова, где гостил месяц назад. Во время обыска в доме брата задержанного изъяли похищенный документ.

Подозреваемому «светит» наказание по части 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем» и части 2 статьи 325 «Похищение или повреждение документов» УК РФ.

До суда злоумышленник будет в СИЗО.