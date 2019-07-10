Пока брянец был на работе, в его доме «похозяйничали» двое молодых людей

Брянская полиция предъявила обвинение в краже двоим местным жителям 30 и 33 лет.

По ч. 3 ст. 158 УК РФ им грозит до шести лет.

История случилась в конце июня в деревне Радужное Карачевского района. 31-летний мужчина был на работе, когда вернулся, обнаружил пропажу 40-литровой алюминиевой фляги.

В течение суток сыщики задержали подозреваемых.

Как оказалось, украденную флягу они продали селянину за 250 рублей, деньги потратили на спиртное.

Похищенное стражи порядка вернули потерпевшему.