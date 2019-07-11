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Под Навлей в ДТП пострадал 39-летний мотоциклист

Опубликовано Сегодня, 19:15

39-летний водитель мотоцикла получил травмы, столкнувшись с трактором в Навлинском районе 12 июля.

ДТП случилось в 15.00 на 391 километре трассы  «Москва-Киев».

По предварительным данным, 39-летний мужчина на мотоцикле Suzuki двигался в сторону Киева. При несоблюдении дистанции столкнулся с трактором под управлением 59-летнего водителя.

В итоге у 39-летнего мотоциклиста открытый перелом левой голени, его госпитализировали.

Напомним, на трассе «Погар-Стародуб» автомобилист на BMW X6 покалечил спину.

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